Olivier MAFFRE

En tant qu'Ingénieur Technico Commercial au sein du Groupe PST regroupant les fabricants (Rotronic / Michell Instruments / Aii / LDetek / Dynament), je suis emmené à rencontrer divers clients dans différents domaines avec des positions géographiques différentes sur 6 régions (24 départements). J'entreprend en tant que poste en Home Office: La prospection, suivi des clients, négociation, la technique électrique, le travail en équipe, l'esprit d'entreprise, l’organisation, la ponctualité, la rigueur, le bon relationnel, le sens des responsabilités,… Je me suis pris de passion et d'investissement dans mon métier. C’est une branche qui me motive et me donne l’envie d’évoluer.



Mes compétences :

Siemens Hardware