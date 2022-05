Olivier MAIDANIK

Après une double formation Architecte D.P.L.G. et Architecte d’intérieur de l’Ecole Boule, j'ai acquis tout au long de ces dernières années, une expérience confirmée dans le secteur du bâtiment et de l'habitat.



Mon expérience qui se décompose en plusieurs parties, m‘a amené à devenir un expert tant au plan technique que commercial, sur l’équipement de l’habitat.



Pendant 10 ans chez un grand fabricant de Surfaces Décoratives (POLYREY), j’intervenais en support directement aux côtés des équipes commerciales et prescription. Puis chez un grand Imprimeur de Supports Décoratifs pour fabricants de panneaux surfacés, mélaminés, stratifiés et PVC (E2P - Arjo Wiggins), j’ai particulièrement développé mes capacités à promouvoir les ventes dans un poste de Responsable Promotion et Décors.



Plus récemment, depuis 4 ans, en tant que Chargé d’affaires chez Trespa France, je suis en charge de la promotion, de la prescription et de la commercialisation des gammes de produits auprès des maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études et entreprises. J'anime et je forme un réseau de distributeurs. Je suis les projets jusqu'à leur réalisation finale.



Impliqué et "hard worker", fort esprit d'entreprise, je développe mon réseau.



Mes compétences :

SAP

Budgets

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator