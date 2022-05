Olivier MALOUET

Je suis actuellement en poste, au sein de la société Quality Concept, depuis Octobre 2011, où j'assure le rôle d’Auditeur en Prévention des Risques Professionnels sur les Régions Sud-Ouest et Sud-Est.

Mes missions au sein de cette structure comportent plusieurs axes auprès d’un public varié, composé notamment de directeurs d’agences, de gestionnaires, de responsables de Sociétés de Nettoyages, de gardiens et d’employés d’immeubles :

L’évaluation précise de l’environnement de travail, la prise en compte des missions spécifiques des intervenants, l’étude des moyens mis à disposition nécessaires à la réalisation des activités et la mise en place d’actions correctives et d’actions de préventions.



Mes compétences :

Audit sécurité

Évaluation des risques

Plan de prévention des risques professionnels

Document Unique d'évaluations des Risques

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit

Government Legislation