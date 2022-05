Olivier MALPAS

Retrouvez sur mon site à tous les détails concernant la récente sortie de Tout moi!, mon premier album de chansons.

Vous y trouverez aussi des extraits musicaux, des video, de nombreuses photos et les informations complètes sur mon parcours musical et ma formation.

Tout moi! est d'ores et déjà disponible sur iTunes et les autres plateformes de téléchargement, ainsi qu'en support physique.

Une trentaine de radios locales, régionales et webradios en diffusent déjà plusieurs titres en France, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas et au Canada.



Mes compétences :

Interprète

Auteur

Compositeur

Musique

Saxophone

Piano