Sensible à la nature, Juliette Mouquet écrit ses premiers poèmes dès l’enfance puis effectue des études supérieures en sciences de la vie et de l’environnement et devient ingénieur dans le domaine de la santé environnementale. Attirée par d’autres cultures et l’humain, elle a réalisé des missions dans des pays en voie de développement (OMS et ONG). Récompensée par plusieurs prix littéraires et collaborant à des créations musicales (parolière et interprète), elle est actuellement la chanteuse du Duo musical les Mo de June. Elle anime régulièrement des ateliers d’écriture auprès du grand public et des personnes en réinsertion sociale.

Actuellement, elle est sur les routes de son projet littéraire itinérant et humaniste « la poésie vagabonde »



