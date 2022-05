Je suis Responsable d'un Service Études & Développement IT et j'encadre une équipe de 5 ingénieurs (Internes + Externes).



J'ai 15 ans d'expérience en Informatique de Gestion dans le monde de la Sécurité Electronique (Installateur, Service après vente, Télésurveillance) et 13 ans d'expertise sur un ERP.

Je suis le garant du maintien en conditions opérationnelles des Applications de Gestion de mon périmètre. J'assure la maintenance corrective et évolutive, l'administration et le support auprès des utilisateurs.

Je travaille avec méthodologie et en étroite collaboration avec le Business et les Responsables Fonctionnels pour mener à bien les projets qui me sont confiés.



Je privilégie le réseau professionnel LinkedIn. Retrouvez-moi sur ce réseau en suivant le lien : https://fr.linkedin.com/pub/olivier-maneville/106/341/985