Olivier MANGEOT

2014-ce jour : DGA - Direction des operations

Directeur de programme

Directeur de segment de management



En paralelle, de 2008 à 2015 : Enseignement en Master SSI à :

- Supelec Rennes

- faculté de Versailles

- CFSSI (centre de formation sur la SSI de l'ANSSI)



2012- 2014: DGA - Direction des plans, des programmes et du budget

Chef de bureau des opérations TER,NAV et HELI (2 adjoints +9 personnes)

Responsable financier sur les segments terrestres, marines et helicoptères (4 Md€)



2010-2012 : DGA - Direction des plans, des programmes et du budget

Responsable financier pour les systèmes terrestres (1Md€)

Conseil et controle du pilotage et management des programmes de la DGA sur le domaine terrestre

Adjoint au chef de bureau





2007 - 2010 : DGA Paris

Chef du département Produits de Sécurité (12 personnes)

Maitrise d'ouvrage de systèmes d'information

Management de projet



2001 - 2007 : DGA Maitrise de l'Information

Chef du département Cryptographie (32 personnes) (2 ans)

Responsable de laboratoire de Sécurité des systèmes d'information (12 personnes) (1 an)

Expert SSI , spécialisé en VPN et en intégration de la cryptographie dans les systèmes (3 ans)

Maitrise d'oeuvre



1999 - 2001 : Telecom Paris

Spécialités : Informatique & Systèmes de Transmission



1996 - 1999 :Polytechnique : Corps de l'Armement

Spécialité : Electronique & Physique de la matière



Mes compétences :

Systèmes d'information

Chef de projet

PKI

Management

Sécurité