Olivier MANISCALCO

Nous sommes en 1995. J'ai 10 ans et je suis déjà un inconditionnel de sport. De basket NBA particulièrement. Je demande à mes parents de m'enregistrer les matches la nuit. En rentrant de l'école, mon premier réflexe est d'appuyer sur la touche "play" de mon magnétoscope. Les voix d'Eric Besnard et Georges Eddy me racontent l'histoire de tous ces joueurs et ces équipes que j'aime tant.



Un jour on me demande ce que je veux faire plus tard. La réponse ne se fait pas attendre : "Je veux être journaliste sportif, comme ceux qui me font rêver à la TV". Cette envie ne m'a jamais quittée.



18 ans plus tard, alors à Canal +, je passe comme chaque matin dire bonjour aux membres de la rédaction. Eric Besnard, aujourd'hui l'un des responsables Ligue 1 de la chaîne et avec qui je travaille régulièrement, prend de mes nouvelles. Il me félicite alors sincèrement pour mon travail et mon professionnalisme. Je le remercie et retourne vaquer à mes occupations.



Au fond de moi, l'enfant que j'étais se souvient de ce rêve qu'il avait eu. Il se souvient de ces après-midi passés devant l'écran à regarder et écouter. Il se rend alors compte que ce rêve est aujourd'hui réalité.



Journaliste, plus qu'une passion, une vocation.



Mes compétences :

JRI

Animateur

Rédacteur tv

Commentateur