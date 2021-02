15 ans d’expérience dans la gestion de projets informatiques et technologiques dans des environnements internationaux: développement logiciel, intégration de progiciel, Tierce Maintenance Applicative (TMA), modernisation des installations techniques et impacts organisationnels.



Encadrement d’équipes locales ou offshores et contrôle des contributions externes.



Anglais courant.





Mon CV complet est disponible ici: http://olivier-marguin.fr.nf



Mes compétences :

Informatique

International

Offshoring

TMA

Information Technology

Gestion de projet

Système d'information

Conseil

Communication

Microsoft .NET

Reporting

Java

Oracle

SQL