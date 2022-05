Olivier-Marie CHAZOT

J'ai acquis une expérience de plus de 15 ans des besoins des sociétés; de la gestion des risques judiciaires aux nécessités contractuelles et économiques avec les différents acteurs opérationnels d’une entreprise, qui peut être utilement apportée à une société ou à un groupe.



Et ce dans les domaines suivants :



- contentieux commercial,

- droit des contrats,

- droit des sociétés,

- droit des assurances,

- droit de la construction

- négociation, arbitrage,

- et procédures collectives.



Mon expérience m’a conduit à proposer et mettre en place :



- des formations annuelles sur différents sujets identifiés au travers des dossiers,

- des process de traitements en partenariat avec les services juridiques et opérationnels



dans un souci constant de sécurisation en amont nécessaire au développement de l’entreprise.



Après plus de quinze ans d’activité libérale auprès d’entreprises, j’ai souhaité participer au développement et à la pérennité, d’une seule entité économique.



C’est dans ce contexte qu’un de mes clients m’a contacté afin de participer – en qualité de Directeur juridique – à la création d’un nouveau groupe qu’il souhaitait mettre en place, avec une holding basée en Londres.



Je suis donc, depuis mai 2014 Directeur juridique de la société B2B ALIVE Ltd et de ses deux établissements (Lorient et Lyon).



Ma mission de management de transition prenant fin,.



Je souhaiterai apporter mon expérience des besoins juridiques des sociétés, de la gestion des risques judiciaires et des nécessités contractuelles et économiques d’une entreprise, à une autre société ou un groupe ; dans un souci constant de sécurisation en amont nécessaire au développement de l’entreprise.



Ainsi mon projet est désormais de mettre en place et d’animer, au sein d’une société :



- une organisation adaptée et efficiente, en relation directe avec la Direction générale et les directions opérationnelles,

- une expertise juridique et judiciaire disponible,

- une sécurité juridique harmonisée.





Mes compétences :

Arbitrage

Avocat

Bail commercial

Contentieux

Distribution

Droit

Droit communautaire

Droit pénal

Expertise

Médiation

Procédures collectives

Transport

Droit des contrats

Droit des assurances

Droit du transport

Droit des procédures collectives

Négociation contrats

Droit des sociétés

Droit commercial