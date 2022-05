Olivier MARIETTA

-OMA-

Outre*Mer*Assistance

PILOTAGE DE CHANTIERS:

Après Sinistre (incendie, dégâts des eaux, dêgats divers)



OMA est une entreprise située à la Saline Les Bains, dirigée par Monsieur Marietta Olivier spécialisée en après sinistre ,Incendies, Dégâts des eaux , effractions, risques divers…

Nous intervenons également pour les syndics de copropriété et agence immobilières dans le cadre de recherche de fuites et rénovations.



Nous sommes pré sent sur la totalité du département de la Réunion .Nous intervenons 7jours/7 pour limiter les pertes d’exploitations et sinistres prioritaires.