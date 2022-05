EASiS : Ecole Artisanale Supérieure d'Ingénieur du Son



Bonjour,



Je suis musicien pro, ingénieur du son et audiovisuel pro, a.c.i.,

arrangeur créatif, producteur indépendant,

J'enseigne à l'ASCJB et à l'ESMi de Bordeaux,

après des années à Paris, Londres, Toronto, puis aux 4 coins de la France

je suis de retour dans ma région...

Né en 1963, j'ai commencé la musique à 8 ans... et pro depuis l'âge de 17. A 22 ans j'étais un des plus jeunes ingénieurs du son en France... J'ai travaillé avec quasi tous les labels, tourneurs, et maisons de disque...



EASiS

Art Top Studios

Ingénieur du Son prises, Mix et Mastering / Audiovisuel , master class, MAO, théorie / pratique ( > Pro) / Enseignant / Tuteur et Formateur de stages agréés Afdas / TES / TMO / Membre de l'AES

ETPA Rennes, et examinateur pro pour BTS, Paris... etc...



plus de : 500 albums, 2000 concerts...

Passionné



Merci à très bientôt. Bonne Journée et du positif !



Olivier Marot 0610777715

http://www.08Balance.com



Mes compétences :

Audiovisuel

Création

Design

Design sonore

Ingénieur du son

Mastering

Mixage

Musicien