Après avoir amélioré les systèmes embarqués de surveillance vibratoire sur hélicoptère chez Airbus Helicopters France, je me concentre actuellement sur le dévelopement et le renouvellement de ces systèmes chez Airbus Helicopters Deutschland. Ces systèmes servent pour la maintenance et en cas d'accident. Ils portent le nom de HUMS et CVFDR ou "boite noire".



Mes compétences :

Aéronautique

MATLAB