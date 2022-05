Bonjour,



J'ai intégré le groupe "Western Union", division Corporate Banking (Banque d'Affaires spécialisée dans les flux en devises étrangères) en 2011 et suis en charge du développement des relations Grands Comptes.



N'hésitez pas à me contacter afin d’échanger sur votre dispositif et notre capacité à le rendre plus efficace.



Olivier MARTIN





Mes compétences :

Assurance

Commercial

Dématérialisation

Finance

gestion de trésorerie

Grands comptes

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'Affaires

Paiement en ligne

Paiements

Paiements internationaux

Sales

Trésorerie

Trésorier