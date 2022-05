Olivier MARTIN

Actuellement salarié dans le groupe PSA Peugeot Citroën, et occupant un poste de technicien expertise en électronique et mécatronique embarquée sur les véhicules PSA,. J'ai la responsabilité et encadrement d'un panel de fournisseurs de mon domaine de responsabilité en termes de qualité de produits livrés vers le centre de montage et d'assemblage des véhicules. A ce titre, je pratique l'anglais, et mon score Toeic actuel est de 585 points, avec une formation en cours pour me permettre de progresser. Grâce à mon domaine de compétences, j'aime le relationnel client avec en toile de fond la technique et technologie du produit.



Mes compétences :

Qualité client

Qualité produit

Qualité

Electrotechnique

Automobile

Relationnel

Rigueur