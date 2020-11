Olivier MASSARD

Manager de terrain, je place l'homme au centre de mes préoccupations afin d'obtenir le maximum de mes équipes et atteindre ou dépasser les objectifs fixés.

J'intègre dans mon leadership les problématiques SHE, Lean, Amélioration continue, ISO comme véritables outils de progrès et de performance.



Mes compétences :

Team management

Iso 14001

Production Management

Iso 9001

EHS

6 sigma

Sustainability

Project management

Amélioration continue

Développement durable

Gestion d'équipes

Gestion de production

Lean Manufacturing

Direction de site