Olivier MASSON

Titulaire d'un M1 en Management des Organisations Privées et Publiques spécialité Gestion des Ressources Humaines.



Jouissant d'une expérience d'un an, en tant qu'assistant à la location, au sein de « Cap' Agence » à Antibes, j'ai développé des connaissances juridiques et comptables pour tout ce qui attrait au parc locatif, vide, meublé et saisonnier d'une agence immobilière. Mes qualités relationnelles me permettent également d'entretenir de bonnes relations avec la clientèle.



Mes compétences :

TOEIC 780 - Juin 2009

Immovision

Gercop

Twimmo

Open Office & Microsoft Office