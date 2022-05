Olivier MASURE

Diplômé dans plusieurs secteurs d'activités différents mais complémentaires (informatique / Statistique et Qualité) je travail depuis début 2008 dans une PME du Nord de la France. Cette PME (Rayonor) distribue dans toute l'Europe du rayonnage et autres matériels industriels pour le stockage.



Comme mes diplômes, ce travail me permet de travailler à beaucoup de postes complémentaires, à savoir les statistiques (suivi marketing, suivi statistique du site Internet, etc.), marketing (création site web, création des supports marketing, des publicités, trafic manager/référencement web, etc.) et gestion de la qualité (gestion des non conformités, mise en place de procédures, etc.)



Mes compétences :

Marketing

Webmarketing

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Gestion de la qualité

Communication