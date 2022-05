Olivier MASUREL

16 ANS D’EXPERIENCE en COMMERCE DE DETAIL en EUROPE et en ASIE



Lancement et développement de concepts à l’international. Compétences techniques et managériales essentielles acquises pour conduire ce type de mission soit en direction de filiale soit en supervision d’une zone géographique cible.



- Passion pour l’Homme : formation d’équipes soudées respectant les préceptes interculturels

- Organisation rationnelle fondamentale : recherche du meilleur compromis garantissant une création de valeur sur la zone cible

- « Client au centre » : attention particulière portée à la réponse du marché pour adapter ou maintenir en l’état le concept extrapolé et rechercher d’autres opportunités de développement



Compétences



Commerce de détail et produits de consommation

Commerce : Gestion d’affaires et développement, Stratégie cross-canal, Prospection, Management international, Marketing & Vente, Marque et Identité, Gestion opérationnelle

Finance/Administration/RH : Gestion de compte d’exploitation, Changement d’organisation, Management Multiculturel, Management de la performance, Loi du travail (Chine), Loi sur les contrats



Mes compétences :

Business management

B2C

Consumer goods

Operations management

Retail

Business development

Commerce

Performance Management

Branding and Identity

International Management