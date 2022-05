Olivier MATHERON

Titulaire d'une maîtrise LEA Anglais/Espagnol, spécialisé affaires et commerce, j'ai à mon actif dix ans d'expérience en commerce international, allant de l'étude de marché à la vente directe de produits.



Au contact des diverses entreprises qui ont jalonné mon parcours, j'ai pu me rendre compte de leurs besoins en matière d'export, et je souhaite prendre part à leur développement international.



Tels sont mes buts:

- Répondre précisément aux demandes d'une entreprise qui cherche à se développer à l'export en lui apportant les informations qu'elle nécessite;



- Avec organisation et rigueur, l'appuyer dans la gestion et le développement de son portefeuille clients, la promotion de ses produits et lui faire prendre les initiatives opportunes pour progresser;



- Utiliser ma connaissance des outils du commerce international (incoterms, moyens de paiement internationaux...) pour traiter à l'export;



- Ouvrir son esprit, être flexible et devenir une interface efficace lors de négociations, pour nouer des contacts et instaurer un climat de confiance.



Mes compétences :

International business

Commercial

Communication

Export

Formation

Internet

Anglais

Commercial grands comptes

Commerce international

Négociation

Organisation

Rigueur

Esprit d'équipe

Analyse