Olivier MATHONNIERE

J ai 50 ans, mariè avec 3 enfants et installe a Marseille depuis 6 ans après 4 ans passé à Shanghai en tant que directeur de site. J'ai réalisé ma carrière dans la chimie en réalisant tous les métiers techniques et managériaux dans le domaine (ingenierie, procédé, production, maintenance, logistque). Actuellement numero 2 de l'usine arkema Marseille, j'aime et connait bien le monde de l'usine et toujours prêt á relever de nouveaux défis dans la direction de site.



Mes compétences :

Chimie

Direction usine

International

Production