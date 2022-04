Charles GEORG

Tout juste diplômé dun Master en Management, je suis parti mexpatrier en Chine à Shanghai en 2004 et jai très rapidement monté et géré ma société spécialisée en formation « Experiential Learning Team Building » de résolution de problèmes ludiques, ciblées pour les équipes de Top Managers de multinationales d'Asie.



Jai formé plus de 3500 stagiaires pour plus de 400 grandes entreprises durant ses 12.5 années en Chine, Parmi ses clients principaux et fidèles figurent : BAYER, LOREAL, BASF, DELPHI, EXXON MOBIL, MICROSOFT, PWC, PIERRE FAVRE, MASERATI, PFIZER, IBM, MAERSK, KPMG, BP, AIR LIQUIDE etc.

La majorité des formations étaient dispensées en anglais, bilingues anglais-chinois ou anglais français.



Pour le compte de ma première entreprise, jai géré une équipe de 8 employés pendant plus de 12 ans jusquà sa revente en septembre 2016 juste avant de revenir minstaller à Strasbourg pour raison familiale. Jai fondé et développé ma 2ème société en 2008 offrant des services uniques et novateurs à sa création de « client mystère », où javais aussi à ma charge la gestion dune équipe de 9 personnes et que jai vendu en 2011.



Depuis mon retour en Alsace en septembre 2016, je poursuis mes activités de Consultant - Formateur en qualité d'indépendant.



Mes domaines dexpertise sur lesquels je dispense des formations qualitatives sont :

- Team Building Cohésion et Performance déquipe

- Management Interculturel avec la Chine

- Management Intergénérationnel

- Formation de Formateur

- Prise de Parole Efficace

- Prospection Digitale

- Techniques de Vente

- Elevator Pitch



Jai obtenu la certification ICPF & PSI au titre de CONSULTANT - FORMATEUR, qui atteste de ma conformité au référentiel fondé sur les normes ISO ou AFNOR pertinentes, constitue un réel gage de mon professionnalisme et valide mon expérience réussie et prouvée.



Mes compétences :

Team Management

Team building

Business Strategy

Contract Negotiation

Business Development

Event Management

Marketing Commun