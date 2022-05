Olivier MAUFAY

Brasseries Kronenbourg est une société de Carlsberg Group, 4ème brasseur Mondial.



Manager RH basé à Boulogne Billancourt depuis 2 ans, je suis en charge du recrutement et de l'ensemble de la fonction RH pour la population Force de ventes CHD.



Diplômé du CIFFOP en 2001, j'ai acquis une expérience de multi-spécialiste RH de plus de 10 ans au sein d'environnements variés et exigeants dans les domaines suivants :



- Design d'Organisation

- Management des Relations sociales

- Talent Management & HR Planning

- Management de la Performance

- Performance du Management

- Coaching



En tant que recruteur je suis notamment amené à rechercher les profils suivants :



* Chargé de Développement CHR

* Chargé d'affaires Cash & Carry

* Chef de ventes régional



Vous pouvez déposer votre CV en m'envoyant un mail à l'adresse suivante : recrutement@kronenbourg-fr.com



Mes compétences :

Recrutement cadres

Développement des compétences et des comporte

Coaching

Relations sociales & syndicales

Sourcing

Recrutement