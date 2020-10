Jean-Laurent TOMMASINI

"Etre sérieux sans se prendre au sérieux"

J'ai intégré Orangina Schweppes en 2004 en CHD.

Au cours de mes 9 années d'expérience, j'ai développé différentes compétences et connaissances qui me permettent d'appréhender les moyens à mettre en oeuvre pour répondre aux enjeux du CHD. De même, mes fonctions successives me donnent une vision exhaustive de l'organisation d'un groupe et des interdépendances entre les différents services.



Après avoir travaillé pour un groupe à dimension internationale J'ai décidé de prendre la direction d'une brasserie employant 18 employés et réalisant un CA avoisinant les 2 M€. Mettre à profit mes compétences pour définir une stratégie , optimiser les achats et manager des équipes sont pour moi essentiel dans mon épanouissement.



Après avoir réussi dans cette mission j'ai choisi de venir m'installer dans un environnement que j'affectionne : La corse et plus précisément Ajaccio.

Après avoir créé un magasin de prêt à porter de luxe ainsi qu'une agence immobilière que j’ai revendu j’ai acquis avec mon associé un hôtel situé à Ajaccio et je profite au quotidien tout en travaillant d'un des cadres de vie les plus merveilleux qui existe.



Mon aisance relationnelle, ma capacité d'adaptation ainsi que ma vision du buisines me permettent aujourd'hui d'appréhender le marché et de prendre des décisions.

Le réseau que j'ai développé tout au long de ma carrière est un atout intéressant dans la perpective de création ou de reprise d'activité...

Je suis passionné par les chalenges et les projets qui à priori semblent être du domaine du rêve ...



Mes compétences :

Vision

Promo

RHF

CHD

Negociation

Analyse

Stratégie

Équipe