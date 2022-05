Olivier MAUPAS-SEHIKYAN

Artisan bijoutier-joaillier depuis 1998, j'ai ouvert mon atelier dans la région Nantaise début 2013.

Fort de mon expérience et de mon savoir-faire, je vous offre une multitude de services, allant de la réparation d' un bijou à l'élaboration et la fabrication d'un bijou unique et sur mesure.

vous pouvez visiter mon site internet :Array



Mes compétences :

Création de bijoux sur mesure

Mise à taille

Réparation, transformation de bijoux

Polissage

Maquettiste

Fonte à cire perdue

sertissage