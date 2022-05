Olivier MAURICE

Diplômé de l'ESCP, j'occupe actuellement les fonctions de Délégué Général au Management des Risques au sein du Groupe RATP.

Rattaché aux Services de la Direction générale et membre du Comité de direction, mes missions principales consistent à :

- manager les cinq pôles de la Délégation, à savoir les Risques, les Assurances, la Sûreté à l'international, la Protection des données personnelles, et la Conformité

- mettre en place le Comité des risques, le Système d'information et de gestion des risques (SIGR), le règlement européen GDPR, et la loi Sapin 2

- redéfinir la politique assurantielle avec présentations en Comité d'audit et Conseil d'administration.



L'alliance de responsabilités d'ordre technique (analyse de risques, analyses économiques et juridiques) et de responsabilités manageriales (conduite du changement, pilotage de projets) contribue à la richesse de la fonction dans un Groupe en pleine évolution.



Mes compétences :

RESPONSABLE

ASSURANCE

MANAGEMENT

Transport