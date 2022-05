Madame, Monsieur,



Avec une personnalité orientée résultat, mes différentes expériences professionnelles m’ont conduit à accroître mes compétences dites métier : vendre, faire vendre et savoir-faire managérial.



Par ailleurs, j'ai pu acquérir d’autres axes différenciateurs; notamment, la connaissance des ventes en cycle court et long, la maîtrise des domaines fonctionnels tels la conquête et le développement client, la connaissance des ventes B to B, le service et le financement.



Ces expériences m’ont permis d’accroître mes capacités d’organisation et d’animation afin de piloter une force de vente composée de plusieurs équipes.



Ce sont ces expériences d'animation et d'accompagnement dans le changement que je souhaite mettre à votre disposition.



Désireux de m'investir et de mettre mes compétences à votre service, je souhaiterais vous détailler tout ce que ma candidature et ma motivation pourraient apporter à votre société, ainsi que mon vif souhait de faire partie de votre aventure.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Olivier Mazurais





Mes compétences :

Adaptabilité

Gestionnaire

Manager

Organisé

RIGOUREUX