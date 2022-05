Olivier MEGLIOLI

Issu de la formation Achats "M.A.I." de BEM/KEDGE Business School et ayant obtenu une certification achat à Science Po Paris, j'ai pour ambition d'évoluer ce domaine aux enjeux et problématiques variés.



À 29 ans, j’ai acquis une expérience professionnelle de 8 années, dont 2 en Achats, dans 6 pays différents et dans différents secteurs (l’aéronautique, l’informatique, le bâtiment, l’import-export, le e-commerce et les médias). À chaque fois, j’ai su m’adapter très rapidement aux usages locaux ainsi qu’aux modes de fonctionnement des petites comme des grandes entreprises.



De tempérament sportif et curieux, j’ai toujours eu à cœur de relever les défis que l’on m’a proposés. J’en tire des expériences que j’aime partager. Aujourd’hui, je souhaite intégrer une entreprise me permettant de mettre en œuvre mon savoir-faire actuel dans les achats au sein d’un environnement international.



Mes compétences :

Achat

International