Olivier MERCIER

Je suis spécialisé en Informatique Scientifique appliquée à l'environnement et aux territoires.

Avec une Maitrise de Biologie et une Maitrise en Informatique, je suis, depuis plus de 20 ans, Géomaticien : BDD, Développement, SIG, TIC, ...

Je dispose également de l’accréditation pour réaliser des Bilans Carbones (Ademe).

J'ai fait de nombreuses missions à l'étranger, notamment en Afrique.



Mes compétences :

BdD

Bilan Carbone

Écologie

Géomatique

Informatique

Informatique scientifique

SIG