Olivier MERCIER

Responsable du Pole Innovation de la DSI, j'ai en charge la veille technologique, la démarche CIR, la production d'études, de POC (Proof of Concept) et POV (Proof of value) pour mettre en lumière les dernières opportunités ou enjeux technologiques.

L'innovation et les enjeux y afférant constituent une passion qui m'animent au quotidien.



Mes compétences :

PHP

Android

Géolocalisation

Innovation

Innovation participative

Mysql5

Jira

Apache2

Sugarcrm

Linux/UNIX

Joomla 2.5

MediaWiki

Mobile

SPIP

Joomla

Wordpress

Vtiger