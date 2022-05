Olivier MERZ

12 années d’expériences professionnelles dont 5 ans à l’International : USA, UK, BE



Web Marketing :

- Définition de stratégies Web Marketing

- Création de plans commerciaux multicanaux et mise en ouvre d’opérations commerciales

- Gestion de campagne d’emailing

- Expert référencement naturel (Search Engine Optimization SEO)

- Expert gestion de campagne de liens sponsorisés (Search Engine Marketing SEM)

- Développement de programme d’affiliation

- Développement et pilotage de partenariats

- Optimisation de l’eMerchandising

- Expert en ergonomie de site internet & eCommerce



Connaissances techniques :

- Maîtrise d'Omniture, Google analytics

- Connaissances approfondies en HTML, CSS, Javascript, XHTML, XML, PHP

- Bonnes connaissances du langage SQL et du SGBD : Mysql

- Maîtrise de Word, Excel, Power Point, Outlook (Créations de macros)

- Solides connaissance de Ms Project



Gestion de projets complexes de dimension internationale :

- Chef de Projet certifié PMP (Project Management Professionnal)

- Très bonnes capacités d'organisation et de planification (gestion simultanée de plusieurs projets, suivi de la qualité et financier)

- Capacité de travail dans l'urgence et respect des délais

- Excellente capacité de communication et de relations

- Management d’équipe (12 personnes : cadres, agents des maîtrise et agents opérationnels)



Langues étrangères :

Anglais : Totalement Bilingue

Allemand : Bonnes connaissances

Néerlandais : Débutant



Mes compétences :

e-commerce

ebusiness

PMP

International

web marketing

Management

Marketing

e-business

online marketing

ecommerce

Internet