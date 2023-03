Olivier MINIAILO

Spécialité : Gestion de Projet.

Certification : Professional Scrum Master 1 - Scrum.org



D'une formation initiale en informatique, j'ai exercé et exerce toujours plusieurs fonctions professionnelles au sein du groupe Beaulieu International (dans le passé, le groupe Ideal) : coordinateur informatique, développeur VBA, VB.NET, administrateur de base de données, chef de projet groupe, expert groupe sur nos outils MES...

J'ai travaillé ou travaille encore sur la gestion d'activité,nos systèmes ERP, GMAO, MES, SPC et bien sûr, beaucoup d'autres solutions.

Ces diverses fonctions, l'internationalité du groupe, la recherche de l'amélioraton continue m'ont permis d'augmenter considérablement mes compétences techniques et managériales. Constamment en veille, je cherche toujours ce qui me permettra d'améliorer la qualité et la rentabilité de mon département.





Formations pros:



- Wonderware France : System Platform 2012, InTouch 2012 et Historian 2012.

- Learning Tree (Organisme certifié PMI) : Les clés de la réussite dans le management de projet, La gestion stratégique de projet et La gestion des risques dans les projets.

- En interne : Gestion de projet, méthodologie Lean, 5S, TPM, BO Designer, .Net, etc.

- Indeff : Wonderware system platform.

- IBM : ASDBI (DB2/400 Relational Database – Coding & Implementation), ASCA32 (AS/400 Client Access for (Windows95/NT), ASCL (Control Language Programming), ASRGL (RPG ILE Introduction).

- Azlan : Administration Windows NT.

- IBS : Business Object reporter.

- Divers : H0B0, CACES R386 3B.









Mes compétences :

MS SQL

MySQL

SQL DB2

VBA

UML

Business Objects

Merise

Visual Basic .Net

Crimson (Programmation RedLion)

Wonderware (IDE, MES, Intouch, Historian, Etc.)

Scrum

ITIL