Paul HAYWARD

Mon style : Exigeant et juste



Mes valeurs : L’exemplarité, la transparence, le respect, l’écoute.



Mes méthodes : Fixer des règles et les respecter, Responsabiliser chaque collaborateur sur ses misions,

Motiver par la communication et la cohésion



L’enseignement de mon expérience : Personne ne cherche volontairement à mal faire. Les réussites incombent au travail de mes collaborateurs, les échecs sont le résultat d’un système de management défaillant.



Vous pouvez me contacter au +33 6 38 25 00 93 ou pauldejourny@yahoo.fr



Mes compétences :

Logistique

Supply Chain

Quality Management

Anglais

ERP Developpement

Achats Service

Management

Achats

Français

Theory of Constraints

Projet management

Systèmes d'Information

Lean manufacturing

TRS

Kaizen

Import/Export

ISO/TS16949

ISO 900X Standard

Ressources humaines

Business planning

Coaching

Lean management