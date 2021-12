Olivier ORTIN

Accompagnement de l'actionnaire et du dirigeant sur des missions de conseil, ponctuelles ou à temps partiel



J'ai développé une expertise sur l'ensemble du périmètre d'une direction financière de PME et d'ETI.



Une expérience de plus de 25 ans en entreprise dans :



- l'organisation et la structuration d'une direction financière

- l'accompagnement de la validation de la stratégie financière de l'entreprise

- la mise en place d'indicateurs financiers

- la gestion du cash

- la gestion des risques



j'ai également participé à des opérations stratégiques, telles qu'IPO, levées de fonds, restructuration de dettes, M&A



dans des contextes de très forte croissance (interne et externe), de retournement

dans le cadre d'actionnariat diversifié (actionnaire historique, fonds, marché boursier)



Mes compétences :

Directeur Financier

DAF