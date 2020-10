Olivier PELLERAY

2020 - PDG de FCN Textiles et Directeur de Pelleray Projects, j'ouvre une troisième corde à mon arc: J'ai acquis en 25 ans une expérience de voyages professionnels internationaux hors du commun. Après avoir été mon propre TRAVEL MANAGER pendant toutes ces années, je mets mes qualités d'organisateur, de voyageur ainsi que mon expérience de gestionnaire de budget déplacements au service de votre société en freelance; TRAVEL MANAGER / RESPONSABLE DEPLACEMENTS d'entreprise: contactez-moi pour en discuter: pelpro@orange.fr!



2016 - Prise de participation en capital et de fonction en tant que PDG de FCN Textiles (ex TBM Soieries), clients de Pelleray Projects depuis 2014.



2009 - Entrepreneur dans l'âme, j'ai donné naissance à

"Pelleray Projects", International Export Development & Strategies.

Concept novateur de Direction Commerciale en temps partagé. Quatre entreprises du secteur textile Européen moyen/haut de gamme partagent leur directeur commercial et les coûts afférents à son action. Une organisation ingénieuse de juste partage de temps et la constante mise en commun des objectifs et actions de chacun de nos quatre partenaires permettent l'accès à notre expertise à un coût plus qu'attractif. Notre équipe est aujourd'hui composée d'un brodeur Italien, d'un spécialiste en soieries Britannique et d'un créateur de mode Belge et d'un tisseur Français.



Mon profil professionnel

Joffre aujourdhui une expertise commerciale internationale axée sur la mode et le luxe, domaine dans lequel je mimplique depuis 25 ans dont une vingtaine d'années de direction commerciale de marques prestigieuses de notre textile haut de gamme Européen : Riechers Marescot, Dentelles Darquer, FCN Textiles en France, Strella Fabrics, Bennett Silks au Royaume Uni.

Mon réseaux de connections bâti sur le terrain s'étend de l'Amérique du nord à l'Asie du Sud et du Nord-Est, jusqu'à l'Australie en passant par l'ensemble des pays Européens et le Moyen-Orient. Je parle d'une réelle connaissance du terrain