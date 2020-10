Olivier Raulin

Je suis aujourd'hui ingénieur systèmes indépendant, depuis 2020.



Je propose des services variés dans le domaine de l'ingénieie systèmes, principalement Linux. Je vous invite à visiter mon site Internet pour en savoir plus.



Je suis titulaire d'un diplôme de niveau I (Bac+5) délivré par l'EPSI de Nantes, qui sanctionne ma formation de 5 ans dans le domaine de l'informatique (développement, systèmes & réseaux)

Je suis passionné par la technologie au sens large, et ce depuis un jeune âge.

J'ai créé en avril 2009 une entreprise de dépannage informatique à domicile, que j'ai maintenu jusqu'à fin 2012, en parallèle de mes études.



J'apprécie la photographie et la vidéo, ainsi que les jeux de société, films et séries.



J'ai travaillé pendant 4 ans chez Bistri, puis chez Sysdream entre 2018 et 2020, en tant qu'ingénieur systèmes et réseaux.

Je vis en région parisienne depuis 2014.



Mes compétences :

Linux

Ingénierie Systèmes / Virtualisation

Réseaux

Développement web

Bash

MySQL

PHP

Apache

Ansible

Debian

OpenVPN

Nginx

AWS

Et plein d'autres :)