Olivier RAVIZZA

De formation autodidacte, je suis le responsable informatique et webmaster de la société acheter-louer.fr pour laquelle je travail depuis Fin 2000.

La société acheter-louer.fr est leader en Ile de France dans le secteur de la presse immobilière gratuite et est un acteur majeur de l'immobilier sur internet.

Au sein de la société acheter-louer.fr, j'ai occupé les postes suivants:

infographiste, responsable PAO, webmaster, responsable webmaster, chef de projet, responsable des ressources humaines PAO et techno, maître d'apprentissage, formateur, administrateur systèmes et réseaux.



Développement d'applications mobile :

-PhoneGap + Sencha (Applications multi-agences immobilières)

-Jquery mobile (sites web mobile immobiliers)



Developpement internet et applicatifs métier:

-programmation orientée objet Perl/Apache. SGDB Mysql/Access.



Développements Internet:

-Web services(moteurs de recherche / création de web magazines interractifs)

-interfaces d'administration(Gestion de portefeuille d'annonces immobilières/Gestion d'espaces publicitaires/Rapports d'activité du site acheter-louer.fr)

-paiement en ligne

-transfert d'annonces immobilières depuis les principaux logiciels de transaction.

-exports d'annonces au format XML

-création de web magazines en Flash avec perl SWF

-moteurs de recherche d'acheter-louer.fr

-création de fichiers pdf

-création de graphs avec Perl-ChartDir

-développement d'un programme de création de visite virtuelle avec PTViewer

-interface de control de photos d'annonces immobilières avec Image::Magick

-création d'un rapport de positionnement automatique du site acheter-louer.fr et de ses concurents sur le moteur de recherche Google gérant l'ensemble de nos mots clès.

-développement des Web Magazines Acheter-louer.fr



-Création d'un programme de montage automatique de documents XPRESS avec le plugin Page-Makeup



Administration réseau:

TCP/IP(BIND + DHCP), création d'un firewall double écran(firewall + routeur + dmz + vpn) le tout avec filtrage de packets, DNAT + SNAT via iptables.

Détection d'intrusion avec AIDE, OSSEC



Administration système:

-Configuration d'un cluster "Linux entreprise", load balancer avec ipvsadm + heartbeat + kernel softdog + ipfail + gestion des alertes hardware(CPU/Motherboard/DD)

-Configuration des serveurs Apache avec mod_perl et virtualhost + SSL + réécriture d'urls, rotation des logs et statistiques avec Webalizer.

-Configuration des serveurs mail avec Exim + Bogofilter + SpamAssassin + clamav + OPENLDAP

-Configuration des serveurs FTP avec chroot et FTPD ou Proftpd

-Gestion et rotation des logs, synchronisations via rsync + ssh

-Configuration des accès vpn via OPENVPN

-Configuration de plusieurs controleurs de domaine avec SAMBA + NFS

-Compilation noyau

-RAID logiciel avec mdadm

-Ethereal

-Deboostrap

-Configuration d'un référenciel avec SUBVERSION gérant les branches STABLE/UNSTABLE/TESTING de tous les développements.

-Replication Mysql multisites(1 MASTER, 2 SLAVE)



Chef de projet:

-Rédaction des cahiers des charges, maîtrise des délais, gestion des coûts

et des temps hommes(OpenProj/Planner).

-Développement Extreme-programming



Gestion des ressources humaines:

-recrutement(sédentaires et free lance)/répartition des taches/plannings



Formation:

-recrutement d'apprentis et formation

-formation au langage Perl sous mod_perl, JavaScript, Mysql

-formation à l'administration système et réseau sous Debian Gnu Linux



Je dirige actuellement le service R&D de la société acheter-louer.fr au sein duquel j'assure également la mission de chef de projet et de formateur.

Je suis passionné par le monde du libre et les nouvelles technologies.



