Olivier RENGSHAUSEN

Je suis méthodique, rigoureux, et capable de réagir sereinement en situation de stress ou d'urgence.



A mon sens, la fonction de cadre nécessite un travail collectif cohérent en équipe d'encadrement/de direction et une autonomie dans l'exécution des missions confiées. Au delà de la nécessaire gestion du quotidien, je suis principalement motivé par la préparation de l'avenir, emmener les équipes et l'institution sur le chemin de l'évolution pour concrétiser le projet stratégique.



Mes objectifs sont de mener à leur terme plusieurs projets de service en tant que chef de service éducatif avant de revenir dans le secteur de la formation.



Mes compétences :

Animation de formations

Diagnostic stratégique

Animation de réunions

Droit du travail

Politiques sociales

Secourisme

Animation d'équipe

Management

Gestion de projet

Gestion budgétaire