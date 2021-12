Olivier RETAUD

Fortes compétences SQL et PL/SQL



Spécial intérêt pour les technologies liées aux bases de données / décisionnel / ERPs



Mes compétences :

Oracle

PL/SQL

SQL

Microsoft SQL Server

Visual Basic .NET

Sybase

UNIX

Struts Web Application Framework

Microsoft Transact-SQL

JavaScript

Hibernate

ECLiPSe

Visual Basic 6

SQLWindows

SQLBase for Windows

ObjectView

NSDK

Microsoft Windows

Java Enterprise Edition

DB2

Clarion

AIX UNIX

jME

WebLogic Enterprise Application Server

UML/OMT

TOAD

Siemens Hardware

Shell

RUP

PowerAMC

NatStar

Microsoft Visual Studio

MVC

Linux Red Hat

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

IBM OS/2

FoxBASE Plus

Enterprise Java Beans

DBase

Corel Paradox for Windows

COBOL

C Programming Language