Olivier REUTER

Actuellement en poste dans le domaine logistique, responsable du service atelier de conditionnement en tant que prestataire de services au profit de NTN-SNR. Manager d'equipes, gestionnaire de fabrication et de stock, responsable de formation à l'emploi, responsable technique des outils de production.





Un parcours riche dans l'armée de l'air en particulier mêlant management rh et opérationnel, conduite de projet, ingénierie pédagogique et formation.

Une expertise en tant que chargé de formations.



Des expériences en assistance à maîtrise d'ouvrage (CRM, ERP)

Une expertise en matière d'accompagnement aux changements.

Des savoirs être éprouvés en matière de communication, d'ecoute et d'animation d'equipes pluridisciplinaires.



Anglais professionnel.



Mes compétences :

Chef de projet

Formation

Internet

Maitrise d'oeuvre

Management

Sécurité

ELearning

Microsoft Project

Microsoft Office

Assurance Santé

Assurance Vie

Animation de formations

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique

Conception pédagogique