Olivier ROSENZWEIG

Formation Bac S général option TI, école d'inégnieur généraliste à l'EPMI puis Mastère Spécialisé en Qualité à l'EISTI.



Après un stage de fin d'étude chez JCB en Angleterre en 2004. Suivi de octobre 2006 à novembre 2007 par un VIE en Tunisie chez VALEO VECS, en tant qu'ingénieur Qualité usine et responsable Système Qualité du site.



J'ai ensuite été ingénieur Qualité chez EURILOGIC (groupe NEXEYA) au cours de cette expérience, j'ai réalisé entre 2007 et 2010, 3 missions dans le secteur automobile.



Je suis depuis fin 2010, ingénieur QHSE de l'usine ITRON à Reims.



Mes compétences :

HSE

Qualité

QRQC

Black belt

Lean six sigma

PDCA

Ingénieur