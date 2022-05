Vincent CHERDEL

Outils et méthodes :

_Planification : S&OP, MPS, ordonnancement,

_MRP : Paramétrages d’un ERP,

_Kanban / Kanban à lots fixes lissés,

_Petits trains cyclés d’approvisionnement,

_Stockage à plat,

_Stocks : Externalisation / Consignation / Ré-internalisation,

_Micrographie des flux,

_PDCA / FTA, 8D,

_Transports : Globalisation multi-sites.

_Outils de pilotage, d'analyse et de suivi,

_Titulaire du Basics of Supply Chain Management.

Management :

_Management de services méthodes logistiques puis de services Supply Chain composés de

différents pôles (ADV/ Logistique clients, Planification / Ordonnancement, Logistique

fournisseurs/ Approvisionnements, Flux physiques / Réceptions / Expéditions, Amélioration

continue),

_Membre de comités de direction.

Types d’entreprises :

_Équipementiers automobile 1er et 2nd Rang, Rechange / After-market indépandant, MAF, Industrie.



Mes compétences :

Logistique

Organisation

Supply Chain

Transport international

Négociation

Management