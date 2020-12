Olivier ROUGET

Doté d'une solide expérience de 20 ans en BtoB spécialisée dans les NTIC, ma double casquette de Territory Business Manager et Consultant Cloud me permet daccompagner et de conseiller les grandes entreprises basées en France et à l international dans leurs migrations technologiques.



Domaines d'expertises : Cloud, IT, virtualisation, , mais aussi Data, Lan, ToIP, Sécurité, Wireless, intégration,,solutions d'optimisation des flux, système de videoconference, messagerie (Microsoft), communications unifiées, outils collaboratifs



Principaux acteurs du marché : VMware, Microsoft, EMC², Netapp, Cisco, Juniper, HP, DELL, IBM, Palo Alto, Stormshield...Riverbed, Huawei,F5 ....Microsoft Skype...Symantec, Veeam....



De beaux projets pour de grands groupe : ANIMALIS, TRUFFAUT, SOLINEST, PRO&CIE, METAL DEPLOYE etc..



Mes compétences :

ITIL V3 foundation

Cloud computing

Virtualisation

Marketing

Vente

Saas

Développement commercial

Commerciale

IAAS

B2B

Internet

VCloud Director

Négociation