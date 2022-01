Thierry HERBAUT

Technicien Telecom Cuivre & Fibre Optique





Ligne Terminale, Boucle locale ,FTTH & VDI





Cuivre ::

Pose prise / VDI Tirage de jarretières (SR/RE) ,Test lignes ,Raccordement ligne (TEL/DSL/DGT)

Relation client (gestion RDV + client attitude) Configurer et/ou paramétrer l’équipement (Box) chez les clients

Assurer le SAV et les dépannages

Installation et maintenance du réseau



Tirage de câbles ,Raccordement multipares (aérien/souterrain)

Localisation de défauts,Pose de manchons, Mise en place armements aérien ,Test de lignes





VDI:



Installation matériel actif (switch, routeur, convertisseur)

Etablissement recette technique

Raccordement poste de travail au réseau

Câblage informatique (Raccordement noyaux RJ45)

Installation et maintenance du réseau



Fibre optique:

Raccordement et test (clivage, lovage, soudure par fusion)

Installation intérieur (DTIO + raccordement abonné)

Maintenance et mise en place du réseau,Recherche de pannes

Lecture de plans ,utilisation confimée application Gesica.



Mes compétences :

Android

Data Access Object

MAO

Macromedia Dreamweaver

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Windows

Microsoft Word

iOS

Maintenance

Energies renouvelables

Electronique

Services à la personne

Gestion des stocks

Assistanat de direction

Bricolage