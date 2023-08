Olivier ROUHAUD

Parti vivre au Méxique en octobre 2007, j'ai travaillé quelques mois comme développeur Java/J2EE dans une PME locale avant de rencontrer Ariel Etbul directeur de Tierra Mytica, entreprise spécialisé dans le design et développement d'applications Web. Je suis donc passé développeur Web pour Tierra Mytica et me suis formé sur le framework RubyOnRails afin d'optimiser les développements et de rendre plus simple les instalations système.



Après 6 ans au sein de la société, les années d'expérience m'ont donné une forte connaissance des problématiques liées au développement d'applications Web et m'ont ammené à gérer toute la partie technique tant au niveau des décisions technologiques que des développements (principalement RubyOnRails avec quelques projets - généralement de mises à jours et maintenance - en PHP).



De retour sur Paris en 2014 j'intègre la SSII Softeam Cadextan en tant qu'Ingénieur étude et développement Java/J2EE afin d'avoir l'opportunité de travailler à nouveau sur de grands projets dans le domaine des finances entre autres et de revaloriser mes compétances en Java.



Mes compétences :

Internet

JavaScript

Ruby on Rails

HTML

MySQL

Ajax

CSS

PHP