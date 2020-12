Olivier SOURY

Spécialisé dans l'administration de Datacenter.

Responsable de la gestion des infrastructures Réseau et Sécurité.

Dans cette activité je suis amené à maintenir, mettre en oeuvre, et faire évoluer les architectures.



Mes compétences plus en détail:



Réseaux :

- Switching (Cisco IOS et NXOS)

- Répartition de charge (Cisco ACE, Netscaler, Altéon)

- Routage avancé (VPN/MPLS, BGP, IPSEC)



Sécurité :

- Firewall (Cisco, Checkpoint, Juniper, Unix/Iptables)

- IPS (Cisco, Checkpoint, Proventia)



Systèmes :

- Environnements Linux (Debian, Ubuntu, Red Hat)

- Windows Server 2003 à 2008R2

- Outil de virtualisation VmWare



Mes compétences :

Cisco UCS

Checkpoint

Cisco ACE

Windows 2003/2008 Server

Linux

VPN/MPLS/IPSEC/SSL

Nortel Accelar/Passport

Wi-Fi/VOIP/TOIP

IPS/IDS

RNIS/X25/ATM/Frame Relay

Juniper/Netscreen Routers/Firewalls

Cisco Nexus/Catalyst

Cisco ASA/PIX

VMware

RADWARE Altéon

Citrix Netscaler