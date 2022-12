Olivier VINOT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Depuis 2007 : SYCOMORE SA

Chef de Projet et développeur d'applications mobiles



Mission :

- rédaction de mémoire technique, cahier des charges, gestion de projet et développement.

- Assistance à la maîtrise d'œuvre, responsable d'équipe…

- Planification, budgétisation, pilotage d'équipe, contrôle qualité…

- Développement iOS - Android - php MySQL





2000-2007 : chef de projet et développeur web chez briq

1995 - 2000 : développeur web chez Coredge





PROJETS RÉCENTS :



Applications mobiles de visite :



Abbaye aux Dames (Saintes)

Centre d’Interprétation d’Art de l’École de Vresse (Borne)

Centre du patrimoine arménien (Valence) (Borne)

Cathédrale de Strasbourg

Château de Chaumont

Château de Chenonceau

Château de Versailles

Château de Versailles LSF

Domaine de l'abbaye de Chimay

Enghien les Bain (OT)

Grange Nature (Clairemarais)

Lassay-les-châteaux

Musée des Beaux arts de Dijon

Maison Victor Hugo

Musée de L'Hôtel Dieu - Hospices de Beaune

Musée du train "Trainworld" (Bruxelles)

Palau Güell (Barcelone)

Musée des Beaux Arts de Nantes - expo impressionnistes

Musée des Beaux Arts de Nantes - expo Siennes

Musée de la Marine (Paris)

Musée de Pont-Aven

Musée Franco-Américain (Blérancourt)

Venaria Reale (Turin - Italie)

Ville de Carlepont

Ville de Compiègne

Ville de Marseille (My Personal Guide)

Ville de Noyon

Ville de Provins

…



Bornes multimédia :

Développement :

Centre d'art de Vresse sur Cémois, Chaumont sur Loire, Donjon de Loche.



Divers :

- Design 3D (C4D) de l'audioguide audiopen

- Développement des sites : chenonceau.com, sycomore.eu, et une vingtaine de site entre 2000 et 2007.

application multimédia 2000-2007 :

- Collection Hachette Big Bang Livre /

- Gallimard : le Louvre raconté aux enfants

- CNES - La gravitation à l'épreuve de l'espace

…







Compétences :



Framework :

Titanium appcelerator Alloy (MVC), Android Studio



Gestion de projet :

Redmine, mantys.



Plateforme iOS :

Outils XCode, Interface Builder et Instruments;

Processus de soumission et de maintenance sur l'AppStore;



Plateforme Android :

Outil de cross-compilation pour applications Mobiles. Android et Web Mobile.

JDK 7, PureMVC for Java en cours.



Conception + développement de site internet (Php, MySQL, Json, HTML5, XML, xHtml & CSS 2.0 / 3.0 ...)

CMS : Drupal, joomla, magento (en cours)…



Logiciels : pack adobe, C4D, suite office, outils Xcode…



Formation

1991 : ESGC (Gestion et Communication), 2 ans

1995 : ISCOM communication numérique, 3 ans

1998 : Formation 1 an développement appliqué NTIC

2010 : Formation Java



Langues :

Anglais lu, écrit et parlé



Passion : Badmington 5h/semaine



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement informatique