Olivier WIELBLAD

J'ai développé en vingt années de pratique une expertise reconnue tant en matière judiciaire qu'en matière de conseil.



J'interviens principalement dans le domaine du droit des successions, aux fins notamment de permettre leur déblocage, de contester les testaments viciés, et de défendre les droits des indivisaires contre d'éventuels détournements et captations d'actifs.



Une activité contentieuse et de protection des droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit des marques) est également exercée depuis son origine en mon cabinet.