Omar SALIH

Mes points forts :

- Raisonnement orienté R&D : Recherche de l'excellence et amélioration constante du cadre de travail de l'équipe

- Bonne compréhension des fondamentaux Agile et LEAN

- Solides compétences en développement Java, connaissance des bonnes pratiques (design pattern) et des limites ou écueils du langage

- Bonne capacité d'analyse d'un besoin utilisateur et bon esprit d'analyse d'IHMs

- Capacité d'anticipation et de planification d'actions

- Travail collaboratif (y compris à distance)

- Capitalisation de la connaissance

- Communication et partage de l'information

- Et surtout sens du service



Mes compétences :

JavaScript

Maven

JSP

MySQL 5

Design Patterns

Web Services

Java

IHM

HTML

J2EE Spring

Ergonomie IHM

Unix Shell Script

SOAP

HTTPS

Eclipse

REST

Flash Professional

Flex 4.5

Cucumber

Selenium

Oracle Database

Méthode agile

Lean

TortoiseSVN

Weblogic

Jenkins