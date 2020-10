Chef de service socio-éducatif polyvalent, dynamique et adaptable, j’aime l’accompagnement et l’aide aux personnes dans le besoin. Je sais fédérer et agir avec fermeté et souplesse pour dénouer des situations complexes et développer des actions de progrès. Je sais déployer des stratégies qui facilitent l'inclusion et la déclinaison des orientations stratégiques et politiques. L’épanouissement des bénéficiaires et des professionnels me tient à cœur.



Diplômé en ″communication éthique, sociale et solidaire″, en ″Solidarité et action internationales″ et en journalisme, j’ai acquis un capital important de connaissances et de compétences empreintes d’éthique et de déontologie. J'aime accompagner des organisations de l'économie sociale et solidaire, les collectivités et les entreprises qui placent l'humain et l'intérêt général au centre de leurs actions, dans la définition de leurs stratégies de développement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Levée de fonds

Stratégie de communication

Coordination

Communication événementielle

Encadrement

Planification

Audit

Journalism

Web 2.0